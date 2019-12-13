新劇《巧克力》今晚最新劇照，官方幕後花絮河智苑&尹啟相笑容超甜～！ 對未成年愛豆揮拳&言語性騷擾？！ 16年長壽節目《BONI HANI》緊急停播 這是全新的組合！朴寶劍、朴素丹有望搭擋出演《秘密森林》、《阿宮》導演的新作《青春記錄》！ 韓網友在網路訂購ELSA海報...卻收到朴軫永的：「心動拆開包裹，結果收到了極大的衝擊！」 孔劉在李棟旭《脫口秀》上聊到當初其實不想演《咖啡王子一號店》 因信賴而聽 Gummy 全國巡演門票售罄！ 金在煥〈MOMENT〉奪七國 iTunes 冠軍 今晚公開新歌 MV！ 熟面孔＋新驚喜 《Golden Disc Awards》公開典禮主持群！ 金健模取消全國巡演！「將專心打官司」 Cherry Bullet 三成員解約 改為七人組繼續活動！ 難道是Woollim旗下愛豆的「傳統」？ 網路直播總是有意外人士亂入XD 韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！ 電影《黑計畫》票房亮眼 趙震雄的憤怒三部曲 宇宙少女成員多願因「不安障礙」暫停活動 近期以9人形式活動 TWICE多賢被稱「人間Elsa」：真的白到反光啊～♥ 新劇《THE GAME：向著零時》玉澤演、李沇熹、林周煥台詞排練照公開！ 集齊金秀賢、IU、秀智...現在看來還是神級演員和製作班底的電視劇：《Dream High》 YG娛樂這個操作太狠了！它們擁有G-Dragon＆太陽的商標權，如2人不續約將無法再用藝名... 【年末盤點】2019年「人氣漫改劇」你追了幾部？趕快筆記下來…列入春節假期的「追劇清單」！

《李棟旭想做脫口秀》上孔劉坦言當初其實不想演電視劇《咖啡王子一號店》，而選了電影《熔爐》作為人生決定性的作品，做了深度的訪談…。

《李棟旭想做脫口秀》迎來的第二集嘉賓一樣是孔劉，上一回展現了「死鬼CP」的好友誼與個人魅力，這一集可以說是深度了解了兩位演員的心路歷程，更聊到了許多孔劉的經典戲劇作品。

主持人李棟旭談到了人生的轉折點，而孔劉則是在2007年的夏天出演了電視劇《咖啡王子一號店》，當時孔劉的角色爆紅，獨特的魅力席捲了整個大韓民國，雖然許多人喜愛他展現出來的浪漫演技，他一方面覺得開心卻也同時開始擔心，更開始懷疑身為演員的自己。



他坦言一開始其實費盡心思想拒絕《咖啡王子一號店》，雖然這部劇很有趣與很好看，但自己正要進入30代還有當兵的考量，其實有很多現實性的苦惱，而當時也想成為帶有獨特色彩的演員，很擔心因為這部劇而被消耗殆盡。



孔劉：「所以如果沒演《咖啡王子一號店》，不知道我現在的人生會是什麼樣子，（把我）即將熄滅的熱情，重新喚醒的作品，所以《咖啡王子一號店》對我很有意義。」

之後，孔劉又選擇了2011年的電影作品《熔爐》為人生決定性的作品，很慶幸很多人產生了共鳴，更影響了整個社會，促進法案的修改，除此之外還有近期上映的《82年生的金智英》。



孔劉表示自己並沒有喜好社會性較濃的作品，只是單純站在演員的角度上，思考自己能做的事情是什麼，也能讓更多人容易的接觸那些問題，自己只是一個媒介、一個跳板，其實是所謂的良性影響力，孔劉表示：「我可以行使良性影響力的時候，盡量多行使是不是比較好呢，我最近有了這樣的想法。」

如果讓大家選擇的話，大家想選哪一部作品成為孔劉的人生之作呢？

＊延伸閱讀：《李棟旭想做脫口秀》與孔劉滿滿的Bromance，牽手、私訊、親密暱稱全公開



（圖自：SBS/官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞