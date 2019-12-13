孔刘在李栋旭《脱口秀》上聊到当初其实不想演《咖啡王子一号店》

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《李栋旭想做脱口秀》上孔刘坦言当初其实不想演电视剧《咖啡王子一号店》，而选了电影《熔炉》作为人生决定性的作品，做了深度的访谈…。

《李栋旭想做脱口秀》迎来的第二集嘉宾一样是孔刘，上一回展现了「死鬼CP」的好友谊与个人魅力，这一集可以说是深度了解了两位演员的心路历程，更聊到了许多孔刘的经典戏剧作品。

主持人李栋旭谈到了人生的转折点，而孔刘则是在2007年的夏天出演了电视剧《咖啡王子一号店》，当时孔刘的角色爆红，独特的魅力席卷了整个大韩民国，虽然许多人喜爱他展现出来的浪漫演技，他一方面觉得开心却也同时开始担心，更开始怀疑身为演员的自己。



他坦言一开始其实费尽心思想拒绝《咖啡王子一号店》，虽然这部剧很有趣与很好看，但自己正要进入30代还有当兵的考量，其实有很多现实性的苦恼，而当时也想成为带有独特色彩的演员，很担心因为这部剧而被消耗殆尽。



孔刘：「所以如果没演《咖啡王子一号店》，不知道我现在的人生会是什么样子，（把我）即将熄灭的热情，重新唤醒的作品，所以《咖啡王子一号店》对我很有意义。」

之后，孔刘又选择了2011年的电影作品《熔炉》为人生决定性的作品，很庆幸很多人产生了共鸣，更影响了整个社会，促进法案的修改，除此之外还有近期上映的《82年生的金智英》。



孔刘表示自己并没有喜好社会性较浓的作品，只是单纯站在演员的角度上，思考自己能做的事情是什么，也能让更多人容易的接触那些问题，自己只是一个媒介、一个跳板，其实是所谓的良性影响力，孔刘表示：「我可以行使良性影响力的时候，尽量多行使是不是比较好呢，我最近有了这样的想法。」

如果让大家选择的话，大家想选哪一部作品成为孔刘的人生之作呢？

＊延伸阅读：《李栋旭想做脱口秀》与孔刘满满的Bromance，牵手、私讯、亲密昵称全公开



（图自：SBS/官方剧照）

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