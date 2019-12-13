【《Black Dog》發佈會】徐玄振：剪掉長髮只為演好「慫包社會新人」
韓劇 2019年12月13日 星期五14:11 Sani
剪短髮的徐玄振清新可人，講話也好溫柔啊~❤
11日下午，tvN新劇《Black Dog》在首爾舉辦發佈會，主演徐玄振、羅美蘭、河俊、李昌勳等出席。 這部劇以學校為背景，是以社會人士的視角來分析老師的職場劇，徐玄振飾演的簽約教師高荷娜作為社會新人，在學校這個縮微版社會裡為了守住夢想而堅持努力。
徐玄振近幾年一直在演愛情喜劇，表現十分深入人心，被問到會不會擔心觀眾覺得新劇裡的形象太陌生時，坦然地表示：「所以我剪了短髮，還準備好了展現『慫慫的魅力』。 作為社會新人，不管面對誰都很慫。 我年紀也不小了，就想說要演社會新鮮人的話，至少剪個頭髮吧。 」歐逆看起來根本還是二十代好嗎！ XD
羅美蘭飾演學校升學部部長朴成順，是典型的工作狂、女強人，為了學生可以不顧一切。羅美蘭也表示一開始擔心略顯嚴肅的題材和自己的形象不符合，但最後還是被導演說服加盟了~
河俊飾演人氣第一的升學部語文老師都延宇，是一位充滿熱情的理想主義者：
李昌勳飾演生物課教師裴明秀：
《Black Dog》將在12月16日晚9:30分（韓國時間）開播，題材新穎、演員值得信賴，這劇要追啊！
（圖源：KSD）
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