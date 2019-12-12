金希澈、李壽根組成「宇宙小不點」發表合作曲《White Winter》！ITZY出演MV 15日公開
KPOP 2019年12月12日 星期四10:40 JiaJia
Super Junior金希澈與「東大門南大門」出身的李壽根，組成「宇宙小不點」（正名：Woojoo jjokkomi）發表合作曲《White Winter》！
作為「STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)」第3首發行的《白色冬季（White Winter）》，是刺激感性的90年代同名聖誕歌曲《白色冬季》的翻唱。通過電鋼琴和電吉他演奏，重新詮釋爵士樂溫暖的感覺。充滿耶誕氣氛的可愛開頭，也令人印象深刻。
而女子組合ITZY將出演《白色冬季（White Winter）》MV。本月（12月）14日開始，將通過「STATION」官方SNS公開預告影片、照片，15日下午六時（韓國時間）則通過各大音源網站公開新曲，引發粉絲期待。
（圖片來源：SMTOWN）
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