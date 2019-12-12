Jennie〈SOLO〉MV 破四億 開創韓國個人女歌手新紀錄！
KPOP 2019年12月12日 星期四10:17 施乃琪
BLACKPINK Jennie 的個人單曲 "SOLO" 去年發行後不僅橫掃排行榜，也三度征服音樂節目，如今更刷新韓國女歌手個人 MV 的最高觀看次數紀錄！
今天（12 日）上午七點左右，Jennie 的首支個人單曲 “SOLO” 官方 MV 觀看次數跨過了四億大關，是當前觀看次數最高的韓國個人女歌手作品，在全體歌手中僅次於 PSY。
2018 年 11 月 Jennie 以 “SOLO” 為 BLACKPINK 的個人活動揭開序幕，遠赴歐洲取景的 MV、讓人一聽就印象深刻的旋律，使這首歌一發行就空降 MelOn、Bugs、Genie⋯⋯等各大排行綁冠均，MV 人氣也節節攀升。
另一方面，在 Jennie 的 “SOLO” 之外，BLACKPINK 還有 “”DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”⋯⋯等另外七支破億 MV。
（照片或影片來源：YG Entertainment）
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