金希澈、李寿根组成「宇宙小不点」发表合作曲《White Winter》！ITZY出演MV 15日公开
KPOP 2019年12月12日 星期四10:40 JiaJia
Super Junior金希澈与「东大门南大门」出身的李寿根，组成「宇宙小不点」（正名：Woojoo jjokkomi）发表合作曲《White Winter》！
作为「STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)」第3首发行的《白色冬季（White Winter）》，是刺激感性的90年代同名圣诞歌曲《白色冬季》的翻唱。通过电钢琴和电吉他演奏，重新诠释爵士乐温暖的感觉。充满耶诞气氛的可爱开头，也令人印象深刻。
而女子组合ITZY将出演《白色冬季（White Winter）》MV。本月（12月）14日开始，将通过「STATION」官方SNS公开预告影片、照片，15日下午六时（韩国时间）则通过各大音源网站公开新曲，引发粉丝期待。
（图片来源：SMTOWN）
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