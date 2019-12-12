Jennie〈SOLO〉MV 破四亿 开创韩国个人女歌手新纪录！
KPOP 2019年12月12日 星期四10:17 施乃琪
BLACKPINK Jennie 的个人单曲 "SOLO" 去年发行后不仅横扫排行榜，也三度征服音乐节目，如今更刷新韩国女歌手个人 MV 的最高观看次数纪录！
今天（12 日）上午七点左右，Jennie 的首支个人单曲 “SOLO” 官方 MV 观看次数跨过了四亿大关，是当前观看次数最高的韩国个人女歌手作品，在全体歌手中仅次於 PSY。
2018 年 11 月 Jennie 以 “SOLO” 为 BLACKPINK 的个人活动揭开序幕，远赴欧洲取景的 MV、让人一听就印象深刻的旋律，使这首歌一发行就空降 MelOn、Bugs、Genie⋯⋯等各大排行绑冠均，MV 人气也节节攀升。
另一方面，在 Jennie 的 “SOLO” 之外，BLACKPINK 还有 “”DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”⋯⋯等另外七支破亿 MV。
（照片或影片来源：YG Entertainment）
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