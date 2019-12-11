SJ一個個變成YouTuber！神童直播中打電話給成員們…東海正在刷牙：「說話還能如此清晰真的好厲害」
明星 2019年12月11日 星期三13:31 JiaJia
神童問東海：「你為什麼每天要刷這麼多次牙？」東海表示：「我一天就刷三次…」XD #SuperJunior
Super Junior成員一個個變成YouTuber！昨日（9日），神童在進行《神童SHOW》的直播，打電話給成員們。藝聲在服裝店、銀赫在跑行程、利特正在開會、希澈彼拉提斯…然後，是「天天直播」的東海！神童向他問好、說正在直播，東海回答：「我在錄音室刷牙呢」，讓神童爆笑。
神童問：「你在錄音室刷牙？為什麼每天要刷這麼多次？」東海回答：「刷牙是很珍貴的事情，別再說我了…我一天就刷三次。」神童又問：「或許...或許，你刷牙的次數太多，醫生沒跟你說不要刷這麼多次嗎？」、「牙齦會不會出血？」東海認真表示：「沒這麼說過」、「我都有好好管理呢」。
神童看到粉絲留言：「東海刷著牙，講話竟然還能如此清晰。」東海表示：「以後我要開個刷牙直播」、「試一次看看」。之後，神童提到自己和東海好像真的不怎麼聯繫，就連KaKaoTalk聊天紀錄，都停在10月的時候。東海表示：「因為我和哥每天見面啊！」、「我現在不覺得我和哥尷尬了耶～」神童要東海常出現在攝影機前，然後打電話給正在錄《新西遊記7》的圭賢。
東海的部分出現在48：51左右哦～來聽聽他的「刷牙ASMR」吧！（笑）
（圖片、影片來源：《神童SHOW》、SNS）
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