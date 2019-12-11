SJ一个个变成YouTuber！神童直播中打电话给成员们…东海正在刷牙：「说话还能如此清晰真的好厉害」
明星 2019年12月11日 星期三13:31 JiaJia
神童问东海：「你为什么每天要刷这么多次牙？」东海表示：「我一天就刷三次…」XD #SuperJunior
Super Junior成员一个个变成YouTuber！昨日（9日），神童在进行《神童SHOW》的直播，打电话给成员们。艺声在服装店、银赫在跑行程、利特正在开会、希澈彼拉提斯…然后，是「天天直播」的东海！神童向他问好、说正在直播，东海回答：「我在录音室刷牙呢」，让神童爆笑。
神童问：「你在录音室刷牙？为什么每天要刷这么多次？」东海回答：「刷牙是很珍贵的事情，别再说我了…我一天就刷三次。」神童又问：「或许...或许，你刷牙的次数太多，医生没跟你说不要刷这么多次吗？」、「牙龈会不会出血？」东海认真表示：「没这么说过」、「我都有好好管理呢」。
神童看到粉丝留言：「东海刷著牙，讲话竟然还能如此清晰。」东海表示：「以后我要开个刷牙直播」、「试一次看看」。之后，神童提到自己和东海好像真的不怎么联系，就连KaKaoTalk聊天纪录，都停在10月的时候。东海表示：「因为我和哥每天见面啊！」、「我现在不觉得我和哥尴尬了耶～」神童要东海常出现在摄影机前，然后打电话给正在录《新西游记7》的圭贤。
东海的部分出现在48：51左右哦～来听听他的「刷牙ASMR」吧！（笑）
（图片、影片来源：《神童SHOW》、SNS）
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