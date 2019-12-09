金師傅回來了！《浪漫醫生金師傅2》將於明年（2020年）1月6日首播　官方公開劇本閱讀現場

曾締造高話題的《浪漫醫生金師傅》將以第2季回歸！靈魂人物「金師傅」韓石圭繼續出演，李聖經、安孝燮則作為新角色加盟，將於明年（2020年）1月6日首播。
SBS《浪漫醫生金師傅2》由第1季的劉仁植導演、姜銀慶編劇再次合作，以位於地方城市的「石垣醫院」為背景，描述怪胎天才醫生金師傅（韓石圭 飾）和熱情高漲的年輕醫生們之間的故事。李聖經則飾演工作兩年的心臟外科高級研究員「車恩彩」。從小就被身邊的人們稱為「學霸」的她，長大後也如他人期望般成為精英。於她而言，學習書上的知識都很簡單，但真正進入手術室拿起手術刀時，就會渾身僵硬；安孝燮飾演在外科工作1年、人稱「手術天才」的「金宇鎮」。雖然對學習沒有興趣，也很難與同輩們和諧相處，但在手術室執刀時，憑著難以置信的集中力和靈活手法，發揮卓越實力。
群演的部份則包含：第1季出演的陳慶（石垣醫院無敵鐵人護理長）、林元熙（石垣醫院醫院行政室長）、邊宇民（石垣醫院醫院麻醉科醫生）、崔鎮鎬（巨山大學附屬醫院的院長）、金旻載（石垣醫院醫院護士）、尹那武（巨山大學附屬醫院急救醫學科醫生），以及申東旭、金周憲和朴孝珍等人。
（圖片來源：SBS）
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