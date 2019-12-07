池錫辰嫉妒新人歌手「劉三絲」，大家聽過大神劉在錫的 trot 新歌了嗎？

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大家有特別喜歡的韓國 trot 歌曲嗎？來聽聽大神劉在錫化身新人歌手「劉三絲」的出道曲《合井站5號出口》還有後續曲《愛情的再開發》吧！



在 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢》節目中，劉在錫一肩擔起振興韓國 trot 歌曲的大業，在眾前輩與觀眾們的期待下推出了出道曲《合井站5號出口》，以及後續曲《愛情的再開發》，興致極高的旋律讓人忍不住跟著搖擺啊！

劉在錫化身韓國演歌 TROT 界新人，化名「劉三絲」推出兩首作品，節目上從歌曲製作到宣傳過程，全部展現在觀眾們的面前，雖然經常是被旁人推著向前走，被金泰浩PD直接安排各種活動，可以看到節目上劉在錫傻在現場，但主持功力極強的大神，總能將眼前的任務與難題一一解決。



就連最新一期《Running Man》的開場，池錫辰也表態相當嫉妒劉在錫的新身份「劉三絲」，感覺他又迎來了事業的另一波春天，開創一條全新的花路，還沒聽過這兩首歌曲的人，趕快來聽一下吧！



▼《愛情的再開發》小編挺喜歡這首的～XD：



▼街頭 LIVE 表演《合井站5號出口》：



▼《合井站5號出口》MV：



（圖自：놀면 뭐하니?）

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