池锡辰嫉妒新人歌手「刘三丝」，大家听过大神刘在锡的 trot 新歌了吗？

池锡辰嫉妒新人歌手「刘三丝」，大家听过大神刘在锡的 trot 新歌了吗？

综艺   2019年12月7日   星期六10:00   MiJimin   3

大家有特别喜欢的韩国 trot 歌曲吗？来听听大神刘在锡化身新人歌手「刘三丝」的出道曲《合井站5号出口》还有后续曲《爱情的再开发》吧！


在 MBC 综艺节目《玩什么好呢》节目中，刘在锡一肩担起振兴韩国 trot 歌曲的大业，在众前辈与观众们的期待下推出了出道曲《合井站5号出口》，以及后续曲《爱情的再开发》，兴致极高的旋律让人忍不住跟著摇摆啊！

刘在锡化身韩国演歌 TROT 界新人，化名「刘三丝」推出两首作品，节目上从歌曲制作到宣传过程，全部展现在观众们的面前，虽然经常是被旁人推著向前走，被金泰浩PD直接安排各种活动，可以看到节目上刘在锡傻在现场，但主持功力极强的大神，总能将眼前的任务与难题一一解决。

就连最新一期《Running Man》的开场，池锡辰也表态相当嫉妒刘在锡的新身份「刘三丝」，感觉他又迎来了事业的另一波春天，开创一条全新的花路，还没听过这两首歌曲的人，赶快来听一下吧！

▼《爱情的再开发》小编挺喜欢这首的～XD：

▼街头 LIVE 表演《合井站5号出口》：

▼《合井站5号出口》MV：

（图自：놀면 뭐하니?）

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留言/评论
  • Woeiying Wang
    每集都追
    2小时前
  • 孫學鈞
    超酷的，竟然還有新花樣，劉大神真的很努力
    2小时前
  • 施文豐
    有濃濃的日本演歌fu？
    2小时前
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