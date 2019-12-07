池锡辰嫉妒新人歌手「刘三丝」，大家听过大神刘在锡的 trot 新歌了吗？

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大家有特别喜欢的韩国 trot 歌曲吗？来听听大神刘在锡化身新人歌手「刘三丝」的出道曲《合井站5号出口》还有后续曲《爱情的再开发》吧！



在 MBC 综艺节目《玩什么好呢》节目中，刘在锡一肩担起振兴韩国 trot 歌曲的大业，在众前辈与观众们的期待下推出了出道曲《合井站5号出口》，以及后续曲《爱情的再开发》，兴致极高的旋律让人忍不住跟著摇摆啊！

刘在锡化身韩国演歌 TROT 界新人，化名「刘三丝」推出两首作品，节目上从歌曲制作到宣传过程，全部展现在观众们的面前，虽然经常是被旁人推著向前走，被金泰浩PD直接安排各种活动，可以看到节目上刘在锡傻在现场，但主持功力极强的大神，总能将眼前的任务与难题一一解决。



就连最新一期《Running Man》的开场，池锡辰也表态相当嫉妒刘在锡的新身份「刘三丝」，感觉他又迎来了事业的另一波春天，开创一条全新的花路，还没听过这两首歌曲的人，赶快来听一下吧！



▼《爱情的再开发》小编挺喜欢这首的～XD：



▼街头 LIVE 表演《合井站5号出口》：



▼《合井站5号出口》MV：



（图自：놀면 뭐하니?）

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