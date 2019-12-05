IU《HIGH CUT》寫真採訪：這是願望成真的一年，所有努力都獲得了回報！
畫報 2019年12月5日 星期四09:00 Sani
希望IU在接下來的日子裡也能繼續順順利利呀！
IU近日為明星雜誌《HIGH CUT》拍攝了一組寫真，概念是「提早的聖誕home party」，寫真裡的IU時而穿著厚實柔軟的毛衣，時而套一件寬鬆的連身洋裝，演繹出舒適放鬆的氛圍，時而又換上綴有金屬亮片的上衣，華麗感十足：
披著棉被這張看起來好溫暖哦！
採訪中，IU表示：「很驚人的是，今年我所希望的事情都實現了。 電視劇《德魯納酒店》很受歡迎，準備了很久的新專輯也順利發行，大型演唱會也成功舉辦了。 努力全都獲得了回報，真的是很神奇的一年。 」
IU的新專輯《Love Poem》人氣居高不下，被問到如何做到既堅持自己的特色又每次都獲得大眾的喜愛時，IU表示：「有很多難以一一說明的、超出我能力的原因，但最終要的還是時機。 這次專輯裡我想說的話，和聽眾們想聽我說的話很好地達到了契合，非常感激。 」
最後IU還向粉絲們表達了年末問候：「為了我的好朋友們，我也想成為更好的朋友。 希望明年也能好好相處。 」真的太暖啦❤
（圖源：HIGH CUT）
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