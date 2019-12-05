IU《HIGH CUT》写真采访：这是愿望成真的一年，所有努力都获得了回报！
画报 2019年12月5日 星期四09:00 Sani
希望IU在接下来的日子里也能继续顺顺利利呀！
IU近日为明星杂志《HIGH CUT》拍摄了一组写真，概念是「提早的圣诞home party」，写真里的IU时而穿著厚实柔软的毛衣，时而套一件宽松的连身洋装，演绎出舒适放松的氛围，时而又换上缀有金属亮片的上衣，华丽感十足：
披著棉被这张看起来好温暖哦！
采访中，IU表示：「很惊人的是，今年我所希望的事情都实现了。 电视剧《德鲁纳酒店》很受欢迎，准备了很久的新专辑也顺利发行，大型演唱会也成功举办了。 努力全都获得了回报，真的是很神奇的一年。 」
IU的新专辑《Love Poem》人气居高不下，被问到如何做到既坚持自己的特色又每次都获得大众的喜爱时，IU表示：「有很多难以一一说明的、超出我能力的原因，但最终要的还是时机。 这次专辑里我想说的话，和听众们想听我说的话很好地达到了契合，非常感激。 」
最后IU还向粉丝们表达了年末问候：「为了我的好朋友们，我也想成为更好的朋友。 希望明年也能好好相处。 」真的太暖啦❤
（图源：HIGH CUT）
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