《檢察官內傳》李善均&鄭麗媛人物預告，不同性格的兩人如何調解小孩吵架？
韓劇 2019年12月5日 星期四09:00 MiJimin
【最新人物性格預告】南極和北極的碰撞？全新的生活型檢察官CP火花？李善均：「和我一起度過溫暖的12月吧！（大叔好暖～）」鄭麗媛：「死守本放，無罪！（糟糕，燃起我的被虐魂XD）」新劇《檢察官內傳》快要首播啦～！
即將在12月16日首播的 JTBC 全新月火劇《檢察官內傳》（每週一、二播出）公開了男女主角李善均和鄭麗媛的人物預告，性格天南地北的兩人，會如何處理小姐妹的紛爭呢～？
《檢察官內傳》改編自現任檢察官執筆的同名暢銷書，講述的不是媒體裡華麗的法律界人士，而是在地方城市中，過著平凡日常的「職場人檢察官們」之間發生的故事，如同隨處可見的上班族一般。
一對可愛的姐妹私下互咬對方，一個嫌對方身上有味道，一個嫌棄對方身上有寄生蟲（是呼應李善均主演的電影《寄生上流》（기생충）嗎XD）。
▼在劇中總是大事化小的和平主義者－李善雄（李善均 飾）檢察官，耐心的勸導兩人互相道歉，強調要有同理心～不可以吵架喔！
▼無論如何總是冷靜判斷的菁英檢察官－車明珠（鄭麗媛 飾），表態妹妹雖然先攻擊對方，但姐姐過度防衛，判斷姐姐過失較大，命令她立刻道歉，最後兩姐妹害怕的擁抱在一起…。XDDD
▼人物海報
（圖自：JTBC Drama）
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