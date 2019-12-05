《检察官内传》李善均&郑丽媛人物预告，不同性格的两人如何调解小孩吵架？
韩剧 2019年12月5日 星期四09:00 MiJimin
【最新人物性格预告】南极和北极的碰撞？全新的生活型检察官CP火花？李善均：「和我一起度过温暖的12月吧！（大叔好暖～）」郑丽媛：「死守本放，无罪！（糟糕，燃起我的被虐魂XD）」新剧《检察官内传》快要首播啦～！
即将在12月16日首播的 JTBC 全新月火剧《检察官内传》（每周一、二播出）公开了男女主角李善均和郑丽媛的人物预告，性格天南地北的两人，会如何处理小姐妹的纷争呢～？
《检察官内传》改编自现任检察官执笔的同名畅销书，讲述的不是媒体里华丽的法律界人士，而是在地方城市中，过著平凡日常的「职场人检察官们」之间发生的故事，如同随处可见的上班族一般。
一对可爱的姐妹私下互咬对方，一个嫌对方身上有味道，一个嫌弃对方身上有寄生虫（是呼应李善均主演的电影《寄生上流》（기생충）吗XD）。
▼在剧中总是大事化小的和平主义者－李善雄（李善均 饰）检察官，耐心的劝导两人互相道歉，强调要有同理心～不可以吵架喔！
▼无论如何总是冷静判断的菁英检察官－车明珠（郑丽媛 饰），表态妹妹虽然先攻击对方，但姐姐过度防卫，判断姐姐过失较大，命令她立刻道歉，最后两姐妹害怕的拥抱在一起…。XDDD
▼人物海报
（图自：JTBC Drama）
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