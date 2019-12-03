IU 演唱会上唱中文歌《孤独的总和》超标准，歌词唱到「真理」让人想哭
明星 2019年12月3日 星期二10:33 MiJimin
也许 IU 这次选曲是巧合，也许是有背后的深意，总之都是献给粉丝们的礼物，诚意十足，无论如何…真的太好听了～！（好听到哭TAT）
人气SOLO歌手 IU 上个月底在台北举行演唱会，还特别练习了中文歌曲《孤独的总和》，献唱给台湾的粉丝，让粉丝听了非常感动。
而歌词中还有一段是「真理…腾空了孤寂的环境」，也让粉丝忍不住联想到已成为天使的 Sulli（艺名雪莉，本名崔真理），两人私交不错，更让粉丝们多了一层感动与联想。（Sulli 客串 IU 主演的《德鲁纳酒店》以情敌身份出现在戏中，连花絮合照都满身是戏的可爱的两位～XD）
IU 演唱完后讲述了这首歌的选曲过程，是台北的粉丝推荐了这首歌曲，粉丝给了很多首很棒的歌曲，有五月天也有林俊杰的歌，因为这首歌词太优美了，也很符合这次的主题。
▼一起来欣赏一下现场的 live 表演吧：
（片源：林三 岁）
（片源：TING JEN）
《孤独的总和》
作词、作曲、演唱：吴汶芳
如果我是一朵花 那又为谁而绽放
如果我是一只鸟 要往何处去飞翔
一颗星星的闪亮 不足以构成一个星相
一棵大树的总和 集结单一的重量
真理 腾空了孤寂 的环境
因为孤独的总和 让我们相互依偎着
拥抱彼此的感伤 即使不能拥有
我们是孤独的总和 所以相聚了
因你而起伏的感受 怎么挣脱
因你而起伏的感受 怎么挣脱
（图自：个人IG／官方海报）
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