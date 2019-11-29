新鲜组合！SJ 利特、ITZY Lia 明年携手主持 Gaon 音乐奖
KPOP 2019年11月29日 星期五12:41 施乃琪
出道已逾 14 年的 Super Junior 队长利特主持经验丰富，搭上人气新团 ITZY 中的大姐 Lia，很好奇携手主持的两人会带来什么样的表现！
主办《Gaon Chart Music Awards》的韩国音乐内容协会於今日（29 日）透露，利特和 Lia 将会携手担任第九届颁奖典礼的主持人，这项消息一出也立刻引发关注。
协会表示：「能让典礼顺畅进行、口才又充满机智才华的利特，将和加上曾担任音乐节目特别主持人、K-Pop 音乐祭主持人之外，又有出色英语能力的 Lia 首度合作，请大家多多期待！」
另一方面，《Gaon Chart Music Awards》将於 2020 年 1 月 8 日晚间七点（韩国时间），在首尔的蚕室室内体育馆举行， 12 月 4 日起又能开始上 Ticket Link 网站报名、抽预购门票的资格。
（照片或影片来源：SM Entertainment、JYP Entertainment、Gaon Chart）
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