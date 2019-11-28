[有片]快來接收中韓文雙聲帶的Tiffany! 誠意滿滿雙版本問候

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帶著華麗舞台裝扮的Tiffany等不及要問候台灣的大家了，每次面對台灣的觀眾她總是想問: 我說英文好還是說韓文呢? 這次她兩種都說! 誠意滿滿錄製兩個問候影片要送給台灣的粉絲們~

剛忙完美國巡演的TIFFANY不忘台灣粉絲，日前特地在美國演出時錄製問候視頻，英韓文雙聲帶親自宣布好消息，2020年1月19日(日)在TICC，邀請大家參加《2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT》，TIFFANY難掩興奮的說，繼見面會之後能夠開演唱會，覺得非常開心，能和大家一起享受這段期間努力準備的舞台及新歌，並與大家同樂，讓她非常的期待，對粉絲甜喊”我想你們”，約定明年1月19日見囉! 來看韓文版本:





誠意送上英文版本:



別忘了週末就是售票時間囉! 快來預約明年的第一場韓星演唱會吧!!!!

《2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT IN TAIWAN》

活動日期：2020年1月19日 (日) 18：00

活動地點：台北TICC國際會議中心

售票日期：2019年11月30日(六) 12：00

活動票價：NT$4900/3900/2900/2450(身障席) (全區座席)

主辦單位：全星秀(STARSHOW INC.)

協辦單位：瑞田文創、希林國際

售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

網站售票網址： https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/36402

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