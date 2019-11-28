具荷拉哥哥公開和妹妹的聊天截圖：「傷心的時候盡情哭吧，我愛你」
明星 2019年11月28日 星期四10:52 Sani
昨日，已故歌手具荷拉的哥哥在IG上貼出了和妹妹的合照以及聊天截圖。
具荷拉哥哥留言說：「馬太福音7章7節裡有你的名字（譯注：「具荷拉」與「你們祈求」韓文同音）。 現在才把照片放上來。 真的很感謝大家給予的愛。 想你，我的妹妹。 」
同時公開的對話截圖裡，具荷拉哥哥說：「明天我會做好吃的帶過去~」具荷拉回「知道啦」併發來多張兄妹自拍：
另一截圖中，哥哥說：「哥哥拜託你了...... 不要再想不好的事，也不要生病痛苦，照顧好身體，以後還會結婚、生小孩，還有很多的歲月，希望你活得久久的...... 傷心的時候盡情哭出來吧...... 雖然也許無法全部發洩出來...... 我愛你，妹妹。 」具荷拉：「我愛你，哥哥。 不要擔心我。 」哥哥：「該有多難過啊TT哥哥也揪心得要死。 在日本多吃好吃的，加油！ 」
還貼出具荷拉童年照片、在家和狗狗玩的照片，以及兄妹的合影。
具荷拉兄妹之前就在電視節目中流露過深厚的情誼，當時正在服兵役的哥哥突然出現，讓具荷拉流淚不止。
（圖源：IG@prism_i）
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