[有片]快来接收中韩文双声带的Tiffany! 诚意满满双版本问候

带著华丽舞台装扮的Tiffany等不及要问候台湾的大家了，每次面对台湾的观众她总是想问: 我说英文好还是说韩文呢? 这次她两种都说! 诚意满满录制两个问候影片要送给台湾的粉丝们~
刚忙完美国巡演的TIFFANY不忘台湾粉丝，日前特地在美国演出时录制问候视频，英韩文双声带亲自宣布好消息，2020年1月19日(日)在TICC，邀请大家参加《2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT》，TIFFANY难掩兴奋的说，继见面会之后能够开演唱会，觉得非常开心，能和大家一起享受这段期间努力准备的舞台及新歌，并与大家同乐，让她非常的期待，对粉丝甜喊”我想你们”，约定明年1月19日见罗! 来看韩文版本:
诚意送上英文版本:
别忘了周末就是售票时间罗! 快来预约明年的第一场韩星演唱会吧!!!!
《2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT IN TAIWAN》
活动日期：2020年1月19日 (日) 18：00
活动地点：台北TICC国际会议中心
售票日期：2019年11月30日(六) 12：00
活动票价：NT$4900/3900/2900/2450(身障席) (全区座席)
主办单位：全星秀(STARSHOW INC.)
协办单位：瑞田文创、希林国际
售票系统：全台7-11 ibon机台及ibon网站
网站售票网址： https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/36402
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究