勇敢又堅定的女生！具荷拉曾主動致電「鄭俊英群聊門」記者：我想提供幫助

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具荷拉是不雅錄影的受害者，面對這樣一段不想面對的經歷，當她得知「鄭俊英群聊」事件後依舊勇敢站出來，親自聯繫了爆料該事件的記者，表示想要提供幫助。

SBS fun E記者姜京潤就是撕開「鄭俊英群聊門」的記者，日前她做客SBS某檔新聞時事節目，公開了自己與具荷拉的故事。 姜記者稱：「Sulli去世的第二天我就聯繫了具荷拉，我和她約定要堅強，不要有任何壞想法，一定要努力活下去，誰知道還是出了這樣的事情，真的很痛心。 」



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姜記者記者說：「具荷拉和前男友之間的事情，以及對於女藝人來說是致命打擊的私生活錄影在各類網站上傳播，這是對她的第二次傷害。 其實一審中她的前男友被判緩刑，其實這就是有罪判決啊，但是這之後各種惡意留言還是不斷，她自己很難過，而偷拍竟然被判無罪，這也讓她很痛苦。 」



「我曾經報導過鄭俊英的群聊事件，新聞出來後具荷拉曾給我打過電話，她說自己也是這類事件的受害者，說看了新聞後無論如何都想給我打電話，還說雖然不知道能有什麼幫助，但很想幫我，當時能說出這樣一番話的她完全是想要積極面對一切。具荷拉是女藝人，且還是被前男友偷拍的受害者，當時兩人正在打官司，她先聯繫我也是想讓我有更多的勇氣吧，還說不管是什麼方式都想要揭開事情的真相，而她確實也給了我很多幫助。」



「圖：TD」

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