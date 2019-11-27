勇敢又坚定的女生！具荷拉曾主动致电「郑俊英群聊门」记者：我想提供帮助

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具荷拉是不雅录影的受害者，面对这样一段不想面对的经历，当她得知「郑俊英群聊」事件后依旧勇敢站出来，亲自联系了爆料该事件的记者，表示想要提供帮助。

SBS fun E记者姜京润就是撕开「郑俊英群聊门」的记者，日前她做客SBS某档新闻时事节目，公开了自己与具荷拉的故事。 姜记者称：「Sulli去世的第二天我就联系了具荷拉，我和她约定要坚强，不要有任何坏想法，一定要努力活下去，谁知道还是出了这样的事情，真的很痛心。 」



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姜记者记者说：「具荷拉和前男友之间的事情，以及对於女艺人来说是致命打击的私生活录影在各类网站上传播，这是对她的第二次伤害。 其实一审中她的前男友被判缓刑，其实这就是有罪判决啊，但是这之后各种恶意留言还是不断，她自己很难过，而偷拍竟然被判无罪，这也让她很痛苦。 」



「我曾经报导过郑俊英的群聊事件，新闻出来后具荷拉曾给我打过电话，她说自己也是这类事件的受害者，说看了新闻后无论如何都想给我打电话，还说虽然不知道能有什么帮助，但很想帮我，当时能说出这样一番话的她完全是想要积极面对一切。具荷拉是女艺人，且还是被前男友偷拍的受害者，当时两人正在打官司，她先联系我也是想让我有更多的勇气吧，还说不管是什么方式都想要揭开事情的真相，而她确实也给了我很多帮助。」



「图：TD」

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