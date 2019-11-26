具荷拉多次在IG提及恶评和忧郁症：「哪怕只有一次，请给我善意的视线吧」

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具荷拉单是今年就在SNS上两次表示受到恶评困扰，还谈到忧郁症，然而恶评者还是没有停止攻击......

今年4月，具荷拉被指做了双眼皮手术，她表示自己是接受眼睑下垂矫正术：「从小活动到现在，受到了无数恶评带来的大量心理痛苦。 年纪轻也可以接受眼睑下垂矫正术，都是有原因的啊。 我也是每一天都努力生活的人。 不管是什么模样，希望大家用善意的视线看我，即便只有一次。 」



因为和前男友打官司，5月20具荷拉曾在IG留言：「不想再继续假装幸福，假装没关系。 也不想让别人担心。 」还在IG Story里写：「即使辛苦也装作不辛苦，生病也装作没有生病。 一句话既可以杀人也可以救人。 如果了解话语的重量，会不会对自己即将说出的话更加慎重呢。 」



6月时，具荷拉终於通过IG Story宣布要跟恶评对抗：「也是为了我的精神健康，希望成为能让大家给我善意的视线和言语的人。 」

此外，具荷拉还吐露了关於忧郁症的心境：「忧郁症不是那么简单的。 因为太舒服所以得忧郁症？ 我拥有的都是靠努力工作换来的。 还是说，你不知道你也可能患上忧郁症、可能生病呢。 能够慰藉彼此伤痛的美丽心灵，在哪里呢？ 」

「公众人物和艺人并非什么都不做就有的赚。 在私生活的每个细节都要无比都谨慎，还有对亲人朋友也无法诉说的痛苦，那即便说了也无法被理解的痛苦。 虽然表达是个人的自由，但在写下恶评之前，能不能先想想我究竟是什么样的人呢？ 」



（图源：具荷拉IG）

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