渣男前男友點讚具荷拉惡評留言，現在SNS被罵到轉非公開

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11月24晚具荷拉被發現在自己的住所身亡。

具荷拉生前曾經患有嚴重的抑鬱症，多次自殺未遂，而她所有的痛苦除了來源於網路惡評之外，更來源於她的渣男前男友崔某，生前曾經被崔某毆打至子宮出血，並被偷拍了性愛錄像。



去年9月，具荷拉和前男友因互毆驚動了員警而鬧上社會版面，崔某一口咬定是具荷拉毆打他，並放出了一張受傷的照片，臉上有三個傷口，並稱當時兩個人是同居狀態。 一時間大部分的輿論都倒向了崔某。 直到有網民公開兩人互毆的場景，才還原了崔某所謂的「單方面家暴」的真相。 而更讓人無法忍受和原諒的是，崔某偷拍了和具荷拉的性愛錄像，並以此威脅女方，具荷拉下跪求繞都無濟於事。 具荷拉之後公開的傷情照片上能看出她被打得渾身淤青，該事情一度引發網友氣憤到青瓦台請願嚴懲崔某的暴行。



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2019年8月，韓國法院就該案進行了最後一次審判，判處被告人崔某威脅、強迫、傷害、損壞財物的公訴事實為有罪，但是有關性暴力（偷拍性愛錄像）部分被認定無罪。 對此具荷拉方面明確的表達了自己的不滿，認為量刑過輕，需要給予崔某更嚴厲的處罰。

審判結束後的崔某完全看不出有任何反省的意思，還開設了個人SNS，藉口稱向具荷拉道歉實則是為了宣傳自己新的美髮店，又藉著具荷拉上了一次熱搜。 崔某還被扒出曾經點讚過表示具荷拉都是在說謊的惡評，而在具荷拉去世的消息公開後沒多久，崔某就將SNS設為了不對外公開。



此外，具荷拉生前因不滿對崔某的量刑而提起了上訴。 她突然離世後該案件能否繼續進行的問題浮上水面。 廣大網民關注點就是具荷拉的離世會否對上訴審產生影響，但有法律界人士表示：「根據被告人崔某對犯罪行為發生時的情況描述，該案件的程式與具荷拉的死亡無關，將會繼續進行。 」

「圖:NATE」

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