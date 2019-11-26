渣男前男友点赞具荷拉恶评留言，现在SNS被骂到转非公开

渣男前男友点赞具荷拉恶评留言，现在SNS被骂到转非公开

明星   2019年11月26日   星期二08:10   Rui   16

11月24晚具荷拉被发现在自己的住所身亡。

具荷拉生前曾经患有严重的抑郁症，多次自杀未遂，而她所有的痛苦除了来源於网路恶评之外，更来源於她的渣男前男友崔某，生前曾经被崔某殴打至子宫出血，并被偷拍了性爱录像。

去年9月，具荷拉和前男友因互殴惊动了员警而闹上社会版面，崔某一口咬定是具荷拉殴打他，并放出了一张受伤的照片，脸上有三个伤口，并称当时两个人是同居状态。 一时间大部分的舆论都倒向了崔某。 直到有网民公开两人互殴的场景，才还原了崔某所谓的「单方面家暴」的真相。 而更让人无法忍受和原谅的是，崔某偷拍了和具荷拉的性爱录像，并以此威胁女方，具荷拉下跪求绕都无济於事。 具荷拉之后公开的伤情照片上能看出她被打得浑身淤青，该事情一度引发网友气愤到青瓦台请愿严惩崔某的暴行。

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2019年8月，韩国法院就该案进行了最后一次审判，判处被告人崔某威胁、强迫、伤害、损坏财物的公诉事实为有罪，但是有关性暴力（偷拍性爱录像）部分被认定无罪。 对此具荷拉方面明确的表达了自己的不满，认为量刑过轻，需要给予崔某更严厉的处罚。

审判结束后的崔某完全看不出有任何反省的意思，还开设了个人SNS，藉口称向具荷拉道歉实则是为了宣传自己新的美发店，又藉著具荷拉上了一次热搜。 崔某还被扒出曾经点赞过表示具荷拉都是在说谎的恶评，而在具荷拉去世的消息公开后没多久，崔某就将SNS设为了不对外公开。

此外，具荷拉生前因不满对崔某的量刑而提起了上诉。 她突然离世后该案件能否继续进行的问题浮上水面。 广大网民关注点就是具荷拉的离世会否对上诉审产生影响，但有法律界人士表示：「根据被告人崔某对犯罪行为发生时的情况描述，该案件的程式与具荷拉的死亡无关，将会继续进行。 」

「图:NATE」

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留言/评论
  • 艾丹妮
    大部分韓國網民在鍵盤前都變成了😈
    2小时前
  • Yamme Yan
    這男根本不是人😡🤬
    2小时前
  • Joanne Leung
    Cindy Tsoi
    1小时前
  • 王庭龙
    霸凌那个渣男无所谓。。
    2小时前
  • En Syu Hoa
    徐竫渟
    2小时前
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