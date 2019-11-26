刘在锡将挑战开拉面店！ 会成为《姜食堂》之后的《刘食堂》吗XD 白艺潾集结新、旧歌 12/10 携新专辑回归 Ailee 12 月闪电回归！全国巡演《I AM : RE- BORN》下周出发 黄致列生日当天发新单曲 全国巡演 12 月底开跑！ 《Vagabond》结局引发讨论，暗示会有第二季的到来？官方：原本就有计划 金材昱朴敏英合体亮相！王室扮相太梦幻了，粉丝大呼：求你们原地结婚！！ 在韩国也可以吃到道地新加坡甜品：Merlion Café 具荷拉多次在IG提及恶评和忧郁症：「哪怕只有一次，请给我善意的视线吧」 超讲义气！「社长」IU开唱「经理」吕珍九变身粉丝现身观众席♥ 渣男前男友点赞具荷拉恶评留言，现在SNS被骂到转非公开 年龄差最大的撞衫系列！建厚和BLACKPINK Rosé同款穿搭：只是这腰的差距实在有点大XD

11月24晚具荷拉被发现在自己的住所身亡。

具荷拉生前曾经患有严重的抑郁症，多次自杀未遂，而她所有的痛苦除了来源於网路恶评之外，更来源於她的渣男前男友崔某，生前曾经被崔某殴打至子宫出血，并被偷拍了性爱录像。



去年9月，具荷拉和前男友因互殴惊动了员警而闹上社会版面，崔某一口咬定是具荷拉殴打他，并放出了一张受伤的照片，脸上有三个伤口，并称当时两个人是同居状态。 一时间大部分的舆论都倒向了崔某。 直到有网民公开两人互殴的场景，才还原了崔某所谓的「单方面家暴」的真相。 而更让人无法忍受和原谅的是，崔某偷拍了和具荷拉的性爱录像，并以此威胁女方，具荷拉下跪求绕都无济於事。 具荷拉之后公开的伤情照片上能看出她被打得浑身淤青，该事情一度引发网友气愤到青瓦台请愿严惩崔某的暴行。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

2019年8月，韩国法院就该案进行了最后一次审判，判处被告人崔某威胁、强迫、伤害、损坏财物的公诉事实为有罪，但是有关性暴力（偷拍性爱录像）部分被认定无罪。 对此具荷拉方面明确的表达了自己的不满，认为量刑过轻，需要给予崔某更严厉的处罚。

审判结束后的崔某完全看不出有任何反省的意思，还开设了个人SNS，藉口称向具荷拉道歉实则是为了宣传自己新的美发店，又藉著具荷拉上了一次热搜。 崔某还被扒出曾经点赞过表示具荷拉都是在说谎的恶评，而在具荷拉去世的消息公开后没多久，崔某就将SNS设为了不对外公开。



此外，具荷拉生前因不满对崔某的量刑而提起了上诉。 她突然离世后该案件能否继续进行的问题浮上水面。 广大网民关注点就是具荷拉的离世会否对上诉审产生影响，但有法律界人士表示：「根据被告人崔某对犯罪行为发生时的情况描述，该案件的程式与具荷拉的死亡无关，将会继续进行。 」

「图:NATE」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻