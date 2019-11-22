EXO下月（12月）行程公開！4日播出《RS》、29日至31日舉行安可演唱會
KPOP 2019年11月22日 星期五11:34 JiaJia
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EXO將於本月（11月）27日發表正規6輯《OBSESSION》，官方陸續公開預告影片、畫報，並啟動EXO與X-EXO劃時代的「EXODEUX」宣傳，引發熱議。據消息指出，SUHO、伯賢、CHEN、燦烈、KAI和世勳確定出演MBC綜藝節目《Radio Star》，預計展現多樣魅力和不凡藝能感。成員們將於下週錄製，並於下月（12月）4日播出。
另外，官方也於今日（22日）宣佈，EXO將於下月29日至31日於「首爾奧林匹克公園KSPO DOME」舉行為期3天的「EXO PLANET #5 - EXplOration [dot]-」演唱會，與粉絲們一同度過溫暖年末。這是EXO五巡的安可演唱會，屆時還可以看到正規6輯《OBSESSION》收錄曲舞臺，引發期待。
（圖片來源：SMTOWN）
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