EXO下月（12月）行程公开！4日播出《RS》、29日至31日举行安可演唱会
KPOP 2019年11月22日 星期五11:34 JiaJia
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EXO将於本月（11月）27日发表正规6辑《OBSESSION》，官方陆续公开预告影片、画报，并启动EXO与X-EXO划时代的「EXODEUX」宣传，引发热议。据消息指出，SUHO、伯贤、CHEN、灿烈、KAI和世勋确定出演MBC综艺节目《Radio Star》，预计展现多样魅力和不凡艺能感。成员们将於下周录制，并於下月（12月）4日播出。
另外，官方也於今日（22日）宣布，EXO将於下月29日至31日於「首尔奥林匹克公园KSPO DOME」举行为期3天的「EXO PLANET #5 - EXplOration [dot]-」演唱会，与粉丝们一同度过温暖年末。这是EXO五巡的安可演唱会，届时还可以看到正规6辑《OBSESSION》收录曲舞台，引发期待。
（图片来源：SMTOWN）
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