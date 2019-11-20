「女神」李孝利新畫報公開！給大家的建言是...「請大家在20、30多歲的時候多多嘗試濃妝！」
畫報 2019年11月20日 星期三12:58 Yuan
李孝利日前為時尚雜誌《Cosmopolitan》拍攝了12月的畫報。
李孝利不管是什麼樣的衣服、妝容都很適合，即使是淡妝，也充滿氣場！不少網友表示：「真的太好看了」、「有自信的女人最美」、「是女神啊」等等。而她總共擔任過《Cosmopolitan》6次封面模特兒，採訪時被問道有什麼心得時，李孝利表示：「感覺很好玩，心情很好。希望年紀大了也能成爲Cosmopolitan的封面模特兒。」
另外，在與Sisley拍攝化妝畫報時，李孝利也被問道：「新妝容有沒有恐懼感時？」她也回答：「如果年輕和健康的話，有什麼妝容不適合呢？請大家在20、30多歲的時候多多嘗試濃妝！」
在今年7月，Fin.K.L成員們時隔14年的全體共同出演綜藝節目《Camping club》，不知道大家有沒有看呢？也希望之後可以快點在電視看到李孝利啦！
（圖：Cosmopolitan、JTBC）
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