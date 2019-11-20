「狗善CP」低調卻很甜！惠利在採訪中提及男友柳俊烈：「雖然彼此都很忙，但我們好好地交往著！」
明星 2019年11月20日 星期三11:15 Yuan
惠利主演的tvN《清日電子李小姐》已在14日終映，最近她也接受了媒體的採訪。
這部講述為了振興陷入危機的公司而和烏合之眾的職員們孤軍奮戰，真實地描繪中小企業的悲歡離合而獲得不少共鳴。
採訪中，被問到男友柳俊烈如何看待「李善心」這個角色，惠利表示：「他說很有意思。針對演戲的建議我會一直記在心裡不會說出來，所以好好地把他的建議記在心裡。他的建議方式會根據情況而不同，雖然彼此很忙，但我們好好地交往著，見面的次數與Girl's Day成員們見面的次數差不多。」
柳俊烈和惠利於2015年合作tvN電視劇《請回答1988》。雖然惠利在劇中和朴寶劍所飾演的角色在一起。但2017年8月，D社公開了：「惠利真正的戀人是柳俊烈！」隨後雙方所屬社也給予肯定的答案，兩人收到不少祝福，至今交往了3年呀！
（圖：tvN、Creative Group ING）
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