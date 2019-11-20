SF9人氣火爆 台灣場小場換大場更進階加開座位仍一票難求

九人九色的寶藏男團SF9人氣超狂，自台灣場《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI》消息公開即受到各界矚目。
為了感謝所有台灣FANTASY們的支持SF9誠意滿滿全員到齊，特別來問候台北的FANTASY們，成員包含: 永彬、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙共9人，皆以帥氣的舞台服裝為台灣粉絲們錄製問候影片，其中太陽提到一年前是以粉絲見面會的形式與大家見面，在允也接著說本次將會帶來更帥氣的舞台，也由仁誠再度提醒大家，演唱會將於12月6日晚間 19:30在台北TICC舉辦，還以中文說「我們會等你們」，令所有粉絲們已經開始期待並倒數計時準備迎接這場精彩演出。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI演唱會活動資訊:
演出地點: 台北國際會議中心TICC (信義區信義路五段1號)
演出時間: 2019/12/06 (五) 晚間 19:30
活動票價：VIP區NT$3,800/ A區NT$2,800 / B區NT$2,200 / 身障席NT$1,900
粉絲福利
全場擊掌
全場台北場SF9信卡
親簽海報 全場抽出100名
親簽拍立得 全場抽出90名 (不指定款)
VIP區 - 團體合照 (20人一組)
A&B區 共抽出100名團體合照 (20人一組)
全區抽參加記者會 共150名
※ 主辦單位保留活動更改與終止之權利
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