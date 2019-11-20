「狗善CP」低调却很甜！惠利在采访中提及男友柳俊烈：「虽然彼此都很忙，但我们好好地交往著！」
明星 2019年11月20日 星期三11:15 Yuan
惠利主演的tvN《清日电子李小姐》已在14日终映，最近她也接受了媒体的采访。
这部讲述为了振兴陷入危机的公司而和乌合之众的职员们孤军奋战，真实地描绘中小企业的悲欢离合而获得不少共鸣。
采访中，被问到男友柳俊烈如何看待「李善心」这个角色，惠利表示：「他说很有意思。针对演戏的建议我会一直记在心里不会说出来，所以好好地把他的建议记在心里。他的建议方式会根据情况而不同，虽然彼此很忙，但我们好好地交往著，见面的次数与Girl's Day成员们见面的次数差不多。」
柳俊烈和惠利於2015年合作tvN电视剧《请回答1988》。虽然惠利在剧中和朴宝剑所饰演的角色在一起。但2017年8月，D社公开了：「惠利真正的恋人是柳俊烈！」随后双方所属社也给予肯定的答案，两人收到不少祝福，至今交往了3年呀！
（图：tvN、Creative Group ING）
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