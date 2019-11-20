SF9人气火爆 台湾场小场换大场更进阶加开座位仍一票难求

九人九色的宝藏男团SF9人气超狂，自台湾场《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI》消息公开即受到各界瞩目。
为了感谢所有台湾FANTASY们的支持SF9诚意满满全员到齐，特别来问候台北的FANTASY们，成员包含: 永彬、仁诚、在允、达渊、路云、朱豪、太阳、辉映和澯熙共9人，皆以帅气的舞台服装为台湾粉丝们录制问候影片，其中太阳提到一年前是以粉丝见面会的形式与大家见面，在允也接著说本次将会带来更帅气的舞台，也由仁诚再度提醒大家，演唱会将於12月6日晚间 19:30在台北TICC举办，还以中文说「我们会等你们」，令所有粉丝们已经开始期待并倒数计时准备迎接这场精彩演出。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI演唱会活动资讯:
演出地点: 台北国际会议中心TICC (信义区信义路五段1号)
演出时间: 2019/12/06 (五) 晚间 19:30
活动票价：VIP区NT$3,800/ A区NT$2,800 / B区NT$2,200 / 身障席NT$1,900
粉丝福利
全场击掌
全场台北场SF9信卡
亲签海报 全场抽出100名
亲签拍立得 全场抽出90名 (不指定款)
VIP区 - 团体合照 (20人一组)
A&B区 共抽出100名团体合照 (20人一组)
全区抽参加记者会 共150名
※ 主办单位保留活动更改与终止之权利
票价及粉丝福利等活动相关资讯，敬请密切关注亚士传媒脸书专页:
https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究