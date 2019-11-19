羅PD這次真的怕了！YouTube頻道還剩5000人就達百萬了，李壽根&殷志源你們準備好了嗎

羅PD這次真的怕了！YouTube頻道還剩5000人就達百萬了，李壽根&殷志源你們準備好了嗎

明星   2019年11月19日   星期二09:36   Rui   29

羅英錫（羅PD）才說「YouTube頻道訂閱破百萬要送殷志源、李壽根2人上月球」，殷志源得知嗆聲「說什麼屁話」，結果現在已突破99.5萬，百萬大關即在眼前。

在訂閱數快突破90萬的時候，羅PD把原來的「頻道NANANA」更名為現在的「頻道十五夜」，稱「為了報答大家的愛，包含了我們會去的月球的決心，意義滿月的『15夜』，我們就決定取了這個名字。 和各位的公約都有效，以後『頻道15夜』也拜託大家了。 」而截止到11月19日上午，「頻道15夜」的訂閱數已經達99.5萬人次，只剩下5000人就達成登月目標了，不知道李壽根和殷志源知道了會是怎樣的心情。

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當初開設YouTube頻道之時，「賭性堅強」的羅PD為了沖訂閱人數，竟發下豪語說，「訂閱破百萬人，就送李壽根、殷志源上月球！ 」當時的羅PD萬萬沒想到，這百萬人數會在短短2個月之內即將達成，驚得他懇切地求網民們：「上月球的花費要8000億（韓幣）。 」希望大家能夠「克制」一下。 然而看著訂閱數上升的趨勢，網民們明顯就不打算「輕易」放過羅PD啊。

「圖：YouTube」

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留言/評論
  • Akiee Gdakiee
    要與嫦娥相聚了🤣
    17分前
  • 吳玉娟
    羅PD最擅長的就是打賭，所以他以下ˇ的人要一起跟著遭殃，哈哈哈
    8分前
  • Nierl Lo
    准备好爆米花坐着看戏咯
    18分前
  • Yanyan Li
    Tsz Ting Sandy 好快又有新野睇😂
    3分前
  • Celine Soo
    丽儿 這次真的要上月球了😂😂
    1分前
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