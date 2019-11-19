罗PD这次真的怕了！YouTube频道还剩5000人就达百万了，李寿根&殷志源你们准备好了吗
明星 2019年11月19日 星期二09:36 Rui
罗英锡（罗PD）才说「YouTube频道订阅破百万要送殷志源、李寿根2人上月球」，殷志源得知呛声「说什么屁话」，结果现在已突破99.5万，百万大关即在眼前。
在订阅数快突破90万的时候，罗PD把原来的「频道NANANA」更名为现在的「频道十五夜」，称「为了报答大家的爱，包含了我们会去的月球的决心，意义满月的『15夜』，我们就决定取了这个名字。 和各位的公约都有效，以后『频道15夜』也拜托大家了。 」而截止到11月19日上午，「频道15夜」的订阅数已经达99.5万人次，只剩下5000人就达成登月目标了，不知道李寿根和殷志源知道了会是怎样的心情。
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当初开设YouTube频道之时，「赌性坚强」的罗PD为了冲订阅人数，竟发下豪语说，「订阅破百万人，就送李寿根、殷志源上月球！ 」当时的罗PD万万没想到，这百万人数会在短短2个月之内即将达成，惊得他恳切地求网民们：「上月球的花费要8000亿（韩币）。 」希望大家能够「克制」一下。 然而看著订阅数上升的趋势，网民们明显就不打算「轻易」放过罗PD啊。
「图：YouTube」
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