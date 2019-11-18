TS 又被告了！TRCNG 泰宣、佑叶要求解约、控诉 TS 虐待儿童
KPOP 2019年11月18日 星期一11:43 施乃琪
TS Entertainment 与旗下（前）艺人间的纠纷一波未平一波又起，出道才刚满两年的 TRCNG 中有两位成员都在最近向提告，一起来看看双方说法！
泰宣和佑叶首先透过法律代理人於本月 4 日就专属合约问题向 TS Entertainment 发出存证信函，12 日便向首尔地方警察局提交诉状。
据他们的法律代理人表示，两人希望认为因解约问题引发法律纠纷的公司已丧失经纪事务能力，且 TS 内负责舞蹈的 A 某和 B 理事对成员们有长期虐待儿童、特殊暴力致伤等情事。
才出道两年的 TRCNG 和 TS Entertainment 签了整整九年的长期合约，两人有感公司的状况形同违反遵守合约的原则，因此作出上述决定。泰宣和佑叶的法律代理人表示：「由於未履行正常义务，公司跟大部分旗下艺人都有法律纠纷，也因违反劳基法而进入刑事程序；由於公司在人力和物质上缺乏资源，也导致团体发行音源的行程延后。」
对於这些指控，TS 也在上午回应表示两人的说法「明显并非事实，只是片面的主张而非 TRCNG 全体成员同意的内容。」并反控两人伤害了 TRCNG 的整体活动，将依毁损名誉嫌疑采取法律行动回击。
（照片或影片来源：TS Entertainment、TVDaily）
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