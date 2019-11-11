【有片】《新西遊記7》繼「曹精靈」、「姜妙漢」後…宋旻浩終於畫了自己！驚呼：「這什麼呀？好可怕！」
綜藝 2019年11月11日 星期一12:03 JiaJia
殷志源和曹圭賢在旁邊「虎視眈眈」，說什麼：「要是想成為『懲罰』，就必須讓別人畫啊～」（大笑） #新西遊記 #新西遊記7 #宋旻浩
宋旻浩有著「宋畫伯」之稱。他曾帶著自己的「自畫像」到P.O的喬遷宴上作為禮物，也在《姜食堂》經營期間，用其畫作裝飾店裡，讓看者頻頻讚嘆，相當有藝術天分。
而現正播出的《新西遊記7》中，宋畫伯再展才能，幫曹圭賢、姜鎬童「變身」，分別成為「曹精靈」和「姜妙漢」。因為有了一次經驗，第二次上妝後，他也顧及「細節」，幫曹精靈的「藍皮膚」加點「白色」，而姜妙漢的眼睛畫在下面一點的位置。
在上週五（8日）播出的第3集，節目進入「復古特輯」。宋旻浩終於畫了自己，將變身為2002年的「紅魔」。已經變為RAIN的殷志源表示：「想要成為懲罰的話…就得讓別人來畫！」而變為俊尚的曹圭賢則說：「哇～我可以給你畫的殺氣騰騰的。」
就這樣，經歷了「白嘴紅鴨」、「小丑」的階段後…
宋旻浩版的「紅魔」就出現啦！不過，等他回過神來時，他才以哭腔說了一句：「這什麼呀？好可怕…」變成了「自我懲罰」哈哈哈！
完妝後長這樣～其實蠻可愛的呀！（笑）
（圖片、影片來源：tvN《新西遊記7》）
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