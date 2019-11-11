【有片】《新西游记7》继「曹精灵」、「姜妙汉」后…宋旻浩终於画了自己！惊呼：「这什么呀？好可怕！」
综艺 2019年11月11日 星期一12:03 JiaJia
殷志源和曹圭贤在旁边「虎视眈眈」，说什么：「要是想成为『惩罚』，就必须让别人画啊～」（大笑） #新西游记 #新西游记7 #宋旻浩
宋旻浩有著「宋画伯」之称。他曾带著自己的「自画像」到P.O的乔迁宴上作为礼物，也在《姜食堂》经营期间，用其画作装饰店里，让看者频频赞叹，相当有艺术天分。
而现正播出的《新西游记7》中，宋画伯再展才能，帮曹圭贤、姜镐童「变身」，分别成为「曹精灵」和「姜妙汉」。因为有了一次经验，第二次上妆后，他也顾及「细节」，帮曹精灵的「蓝皮肤」加点「白色」，而姜妙汉的眼睛画在下面一点的位置。
在上周五（8日）播出的第3集，节目进入「复古特辑」。宋旻浩终於画了自己，将变身为2002年的「红魔」。已经变为RAIN的殷志源表示：「想要成为惩罚的话…就得让别人来画！」而变为俊尚的曹圭贤则说：「哇～我可以给你画的杀气腾腾的。」
就这样，经历了「白嘴红鸭」、「小丑」的阶段后…
宋旻浩版的「红魔」就出现啦！不过，等他回过神来时，他才以哭腔说了一句：「这什么呀？好可怕…」变成了「自我惩罚」哈哈哈！
完妆后长这样～其实蛮可爱的呀！（笑）
（图片、影片来源：tvN《新西游记7》）
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