【有片】《李棟旭想要Talk》公開官方海報、預告！問小妹妹：「有男朋友嗎？」意外答案讓他止不住大笑
綜藝 2019年11月8日 星期五11:36 JiaJia
《李棟旭想要Talk》將於下月（12月）4日每週三晚間在SBS播出，預計採季播形式，第1季共12集。首集嘉賓確定是曾與李棟旭合作過《鬼怪》的孔劉，官方也陸續公開宣傳海報及預告影片，引發關注。 #和小孩子的可愛互動真的看不膩
出道20週年之際，李棟旭將以自己的名字單獨主持脫口秀──《李棟旭想要Talk》。第1季節目預計從下月（12月）4日首播，直到明年（2020年）2月為止，共12集。
18歲出道的李棟旭，既是演員、模特兒，也身兼主持人。每次舉行粉絲見面會時，他都會親自企劃、導演，展現獨創性的內容。《李棟旭想要Talk》採「1對1」的方式進行，而曾合作過《鬼怪》的孔劉，將做為第1集嘉賓登場。
官方也公開預告影片。李棟旭坐在公園裡，小心翼翼地發問：「初次見面可能會對這樣的問題感到為難…人生最痛苦的時候是？」而對方竟是一位小女孩！李棟旭再問：「喜歡爸爸或媽媽？有男朋友嗎？」小女孩馬上回答：「有。」讓李棟旭好慌張XD之後，李棟旭溫柔地說：「要和叔叔聊聊嗎～？」讓看者忍不住露出笑容。
（圖片、影片來源：SBS）
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