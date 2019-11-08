【有片】《李栋旭想要Talk》公开官方海报、预告！问小妹妹：「有男朋友吗？」意外答案让他止不住大笑
综艺 2019年11月8日 星期五11:36 JiaJia
《李栋旭想要Talk》将於下月（12月）4日每周三晚间在SBS播出，预计采季播形式，第1季共12集。首集嘉宾确定是曾与李栋旭合作过《鬼怪》的孔刘，官方也陆续公开宣传海报及预告影片，引发关注。 #和小孩子的可爱互动真的看不腻
出道20周年之际，李栋旭将以自己的名字单独主持脱口秀――《李栋旭想要Talk》。第1季节目预计从下月（12月）4日首播，直到明年（2020年）2月为止，共12集。
18岁出道的李栋旭，既是演员、模特儿，也身兼主持人。每次举行粉丝见面会时，他都会亲自企划、导演，展现独创性的内容。《李栋旭想要Talk》采「1对1」的方式进行，而曾合作过《鬼怪》的孔刘，将做为第1集嘉宾登场。
官方也公开预告影片。李栋旭坐在公园里，小心翼翼地发问：「初次见面可能会对这样的问题感到为难…人生最痛苦的时候是？」而对方竟是一位小女孩！李栋旭再问：「喜欢爸爸或妈妈？有男朋友吗？」小女孩马上回答：「有。」让李栋旭好慌张XD之后，李栋旭温柔地说：「要和叔叔聊聊吗～？」让看者忍不住露出笑容。
（图片、影片来源：SBS）
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