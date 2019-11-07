《山茶花開時》奪回電視劇話題性冠軍，張娜拉新劇《VIP》開播進入TOP.5
韓劇 2019年11月7日 星期四09:00 MiJimin
上週「電視劇話題性」結算後《山茶花開時》奪冠，《意外發現的一天》退居第二，排名變動幅度不大，一起來看看上禮拜討論度最高的10位演員有誰吧～！？
10月份最後一週的GoodData電視劇話題性排行榜中，恭喜《山茶花開時》奪下了冠軍寶座，《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）退居第二，兩部劇都擁有極高的人氣。
「演員榜 TOP.10」方面，則由《花黨》的主演朴志訓奪下第七週的冠軍，第2~10名依序為孔曉振、路雲、張東潤、金惠允、姜河那、張娜拉、李宰旭、金所炫、李尚允。
接著，就來看看你正在追的on檔韓劇，是否在話題熱度的榜單上吧！
＊ 10月第五週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《山茶花開時》▲１
2．《意外發現的一天》▽１
3．《花黨：朝鮮婚姻工作所》▲１
4．《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》▽１
5．《VIP》→新劇進榜
6．《浪客行》（Vagabond）▽１
7．《我的國家》→持平
8．《請融化我吧》→持平
9．《抓住幽靈》▽３
10．《很便宜，千里馬超市》▲１
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）
（圖自：官方劇照）
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