《山茶花開時》奪回電視劇話題性冠軍，張娜拉新劇《VIP》開播進入TOP.5

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上週「電視劇話題性」結算後《山茶花開時》奪冠，《意外發現的一天》退居第二，排名變動幅度不大，一起來看看上禮拜討論度最高的10位演員有誰吧～！？

10月份最後一週的GoodData電視劇話題性排行榜中，恭喜《山茶花開時》奪下了冠軍寶座，《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）退居第二，兩部劇都擁有極高的人氣。



「演員榜 TOP.10」方面，則由《花黨》的主演朴志訓奪下第七週的冠軍，第2~10名依序為孔曉振、路雲、張東潤、金惠允、姜河那、張娜拉、李宰旭、金所炫、李尚允。



接著，就來看看你正在追的on檔韓劇，是否在話題熱度的榜單上吧！

＊ 10月第五週的「電視劇」話題性TOP.10：

1．《山茶花開時》▲１



2．《意外發現的一天》▽１



3．《花黨：朝鮮婚姻工作所》▲１



4．《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》▽１



5．《VIP》→新劇進榜



6．《浪客行》（Vagabond）▽１



7．《我的國家》→持平



8．《請融化我吧》→持平



9．《抓住幽靈》▽３



10．《很便宜，千里馬超市》▲１



（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）

（圖自：官方劇照）

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