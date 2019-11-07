《山茶花开时》夺回电视剧话题性冠军，张娜拉新剧《VIP》开播进入TOP.5

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上周「电视剧话题性」结算后《山茶花开时》夺冠，《意外发现的一天》退居第二，排名变动幅度不大，一起来看看上礼拜讨论度最高的10位演员有谁吧～！？

10月份最后一周的GoodData电视剧话题性排行榜中，恭喜《山茶花开时》夺下了冠军宝座，《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）退居第二，两部剧都拥有极高的人气。



「演员榜 TOP.10」方面，则由《花党》的主演朴志训夺下第七周的冠军，第2~10名依序为孔晓振、路云、张东润、金惠允、姜河那、张娜拉、李宰旭、金所炫、李尚允。



接著，就来看看你正在追的on档韩剧，是否在话题热度的榜单上吧！

＊ 10月第五周的「电视剧」话题性TOP.10：

1．《山茶花开时》▲１



2．《意外发现的一天》▽１



3．《花党：朝鲜婚姻工作所》▲１



4．《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》▽１



5．《VIP》→新剧进榜



6．《浪客行》（Vagabond）▽１



7．《我的国家》→持平



8．《请融化我吧》→持平



9．《抓住幽灵》▽３



10．《很便宜，千里马超市》▲１



（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）

（图自：官方剧照）

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