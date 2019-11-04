《綠豆傳》張東尹、《意外發現的一天》路雲和《花黨》徐志焄…2年前都曾出演過這部電視劇！
韓劇 2019年11月4日 星期一11:39 JiaJia
目前ON檔的《綠豆傳》、《意外發現的一天》和《花黨》，有3部電視劇都追的觀眾嘛～？
張東尹近期主演KBS漫改劇《綠豆傳》，與金所炫展開合作。他在劇中又是女裝、又是男裝，加上深厚的演技功底，讓觀眾看了欲罷不能。隨著身世之謎逐漸被揭開，「綠豆」和「東珠」的故事將會如何發展，引發好奇。
SF9成員路雲近期主演MBC漫改劇《意外發現的一天》，引發網路世代的「追劇熱潮」。他在劇中飾演神秘的13號同學──HARU（一天），並和金惠允展開合作。在劇中，除了校服外，他也穿上古裝，還挑戰了「冷」、「暖」兩種演技。劇情只剩下6集了，編劇究竟會寫下什麼樣的結局呢？
徐志焄主演JTBC《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，並在劇中飾演「純情派」的朝鮮君王。電視劇目前已經全部殺青，將於明晚（5日）播出大結局。而他的下一部作品也已經確定了，將和金明洙、辛睿恩合作KBS漫改劇《快過來》，預計明年（2020年）播出。
是的，這三位演員都曾出演過KBS系列劇《學校2017》！2年過去了，有感受到他們更加成熟的面貌吧？
而在合作《學校2017》前，張東尹和徐志焄曾合作過JTBC《所羅門的偽證》。不曉得上述作品，各位看過哪幾部呢？
（圖片來源：各大電視台劇照）
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