《绿豆传》张东尹、《意外发现的一天》路云和《花党》徐志焄…2年前都曾出演过这部电视剧！
韩剧 2019年11月4日 星期一11:39 JiaJia
目前ON档的《绿豆传》、《意外发现的一天》和《花党》，有3部电视剧都追的观众嘛～？
张东尹近期主演KBS漫改剧《绿豆传》，与金所炫展开合作。他在剧中又是女装、又是男装，加上深厚的演技功底，让观众看了欲罢不能。随著身世之谜逐渐被揭开，「绿豆」和「东珠」的故事将会如何发展，引发好奇。
SF9成员路云近期主演MBC漫改剧《意外发现的一天》，引发网路世代的「追剧热潮」。他在剧中饰演神秘的13号同学――HARU（一天），并和金惠允展开合作。在剧中，除了校服外，他也穿上古装，还挑战了「冷」、「暖」两种演技。剧情只剩下6集了，编剧究竟会写下什么样的结局呢？
徐志焄主演JTBC《花党：朝鲜婚姻介绍所》，并在剧中饰演「纯情派」的朝鲜君王。电视剧目前已经全部杀青，将於明晚（5日）播出大结局。而他的下一部作品也已经确定了，将和金明洙、辛睿恩合作KBS漫改剧《快过来》，预计明年（2020年）播出。
是的，这三位演员都曾出演过KBS系列剧《学校2017》！2年过去了，有感受到他们更加成熟的面貌吧？
而在合作《学校2017》前，张东尹和徐志焄曾合作过JTBC《所罗门的伪证》。不晓得上述作品，各位看过哪几部呢？
（图片来源：各大电视台剧照）
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