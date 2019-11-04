【有片】《Busted！明星來解謎2》將於本週五（8日）公開！豪華的嘉賓陣容也成為一大看點

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推理型綜藝節目《Busted！明星來解謎》將以第2季回歸，官方公開新預告及嘉賓陣容，令粉絲相當期待。 #似乎更加驚悚 #還有不少演員以嘉賓身份出演 #再過幾天就看的到啦

由劉在錫、李昇基、朴敏英、金鍾旼、EXO世勳和gu9udan世正等藝人固定出演的《Busted！明星來解謎2》，將於本月（11月）8日向全世界公開。官方於近期正式海報和花絮照片。

該節目描述推理落空、手忙腳亂的「荒唐偵探團」的辛苦生活，通過東奔西走掌握線索，將不分時間、地點，進行充滿激情的推理。他們能否在本季節目中大放異彩？這是能夠展現善於推理的全新偵探團，還是那個依舊漏洞百出的偵探團呢？



另外，豪華的嘉賓陣容也是一大看點。據了解，林元熙、陸星材、Hani、尹鐘焄、Stephanie Lee、太恆浩、朴真珠、陳世娫、鄭振永、朴經、尹寶拉、金桐俊、金旻載、李龍女等人出演。而在第1季展現卓越實力，卻被「荒唐偵探團」打敗的「天才偵探團」──鄭在亨、李笛、John Park等，也會重新登場、展開比賽。

（圖片、影片來源：Netflix）

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