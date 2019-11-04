【有片】《Busted！明星来解谜2》将於本周五（8日）公开！豪华的嘉宾阵容也成为一大看点

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推理型综艺节目《Busted！明星来解谜》将以第2季回归，官方公开新预告及嘉宾阵容，令粉丝相当期待。 #似乎更加惊悚 #还有不少演员以嘉宾身份出演 #再过几天就看的到啦

由刘在锡、李升基、朴敏英、金钟旼、EXO世勋和gu9udan世正等艺人固定出演的《Busted！明星来解谜2》，将於本月（11月）8日向全世界公开。官方於近期正式海报和花絮照片。

该节目描述推理落空、手忙脚乱的「荒唐侦探团」的辛苦生活，通过东奔西走掌握线索，将不分时间、地点，进行充满激情的推理。他们能否在本季节目中大放异彩？这是能够展现善於推理的全新侦探团，还是那个依旧漏洞百出的侦探团呢？



另外，豪华的嘉宾阵容也是一大看点。据了解，林元熙、陆星材、Hani、尹钟焄、Stephanie Lee、太恒浩、朴真珠、陈世娫、郑振永、朴经、尹宝拉、金桐俊、金旻载、李龙女等人出演。而在第1季展现卓越实力，却被「荒唐侦探团」打败的「天才侦探团」――郑在亨、李笛、John Park等，也会重新登场、展开比赛。

（图片、影片来源：Netflix）

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