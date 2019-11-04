【有片】《乖僻的五兄弟》编制为正式节目！李镇赫作为「忙内」加入、SJ银赫本周登场

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还记得在中秋假期试播的JTBC《乖僻的五兄弟》嘛？因为播出后反应不错，上星期成为正式节目啦！李镇赫以「忙内」的身分加盟，而Super Junior银赫则会出现在本周节目中。



《乖僻的五兄弟》每周四播出，这是一档五位兄弟对於生活中许多平凡且多样的主题进行排名及争论的脱口秀节目。在试播期间，由朴俊炯、徐章煇、金钟国、朱宇宰和EXO伯贤出演，获得不错的反应。







不过，朱宇宰和边伯贤因为繁忙的行程，所以没有加入正式节目。目前的成员阵容为朴俊炯、徐章煇、金钟国，加上以「忙内」身份的李镇赫出演。至於排名「老四」的兄弟，目前会以「表兄弟」的形式出现，上个星期是闵庚勋。



在试播期间，节目后半段有女嘉宾登场，当时是演员金素恩出演，而这个星期则由美娜和张度练作客节目。

下集预告里，则可以看到Super Junior银赫以「表兄弟」的身份出演，和哥哥、弟弟们一起进行排名。而女嘉宾的部分是近期回归歌坛的Brown Eyed Girls，有兴趣的粉丝们可要记得收看节目哦！

（图片、影片来源：JTBC《乖僻的五兄弟》）

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