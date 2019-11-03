SM家愛豆的高難度編舞!其中有一些根本是雜技等級啊~

不管是編舞老師還是完成這些編舞的愛豆，都令人敬佩！
近日有韓國網友分享了一組SM家各個愛豆團的經典舞台，不得不說SM家出了很多讓人拍手叫絕的精彩編舞，但實際跳起來的難度也跟精彩程度一樣高，還好有實力公認一流的成員們完美
東方神起《Catch Me》MV裡的「反重力原地起身」、「鏈接手臂」真的超帥，到現在都還記得當年第一次看到時的驚豔感！
SHINee《Married To The Music》的這段「飛行」，則是輕盈得仿佛脫離了地心引力的控制：
《Sherlock》裡珉豪的這一跳也很帥！
《Everybody》MV開頭這個「飛起」，每次看都既驚歎又振奮啊！
EXO《Wolf》編舞中這個像開花一樣的造型也超美：
NCT Dream的《My First and Last》裡有一段編舞，成員們用手拉住彼此的腳，完全靠腹肌的力量從大圈收縮成小圈，不管看幾次都覺得超帥！
還有NCT 127《Cherry Bomb》裡泰容的扭轉空翻！ 有如影子分身一般的整齊編舞，要經過多少次排練才能跳到這樣完美啊？！ 而且不愧是跳舞的人，筋骨都拉得好開：
《消防車》裡的另一個空翻，其實winwin因為這個動作受過傷，雖然編舞都很炫酷，但想到愛豆可能因此受傷，有時候心情還真是很矛盾耶T^T
（圖源：SM）
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