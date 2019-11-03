【有片】在合作《意外發現的一天》前…其實演員們多多少少有交集！韓劇、網劇、MV…甚至還有同公司的！ SM家愛豆的高難度編舞!其中有一些根本是雜技等級啊~ 【多圖】鄭容和今日退伍！預計下月開始舉行演唱會、見面會 明年以演員的身份回歸 人氣鮮肉李宰旭和粉絲拍照時的專用POSE！女粉絲看完：求快來摟我啊 不愧是大勢女團：TWICE的行程已經排到2021年！ 魔鬼畫風！ 網友為愛豆畫簡筆畫，讓人越看越上癮 【有片】SJ希澈入帳前、後表情大不同！媽媽也忍不吐槽：「怕別人不知道他是金起伏吧」 許多人不敢嘗試的韓國美食：雞爪！Apink朴初瓏的口袋名單 CLC Elkie、TWICE子瑜、(G)I-DLE舒華相聚一堂，所為何事？ 愛豆們最近最愛嘗試的舞台風格！男生穿著酷帥女生穿著性感 韓國肯德基炸雞推出新口味！大蒜麵包與炸雞的結合？ 【K社韓文小百科】韓國經典大叔笑話TOP 10，一個比一個清涼！ 韓國新星樂團IZ首演現場擠爆！ 為學中文喊粉絲：老師好！

不管是編舞老師還是完成這些編舞的愛豆，都令人敬佩！

近日有韓國網友分享了一組SM家各個愛豆團的經典舞台，不得不說SM家出了很多讓人拍手叫絕的精彩編舞，但實際跳起來的難度也跟精彩程度一樣高，還好有實力公認一流的成員們完美

東方神起《Catch Me》MV裡的「反重力原地起身」、「鏈接手臂」真的超帥，到現在都還記得當年第一次看到時的驚豔感！



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SHINee《Married To The Music》的這段「飛行」，則是輕盈得仿佛脫離了地心引力的控制：



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《Sherlock》裡珉豪的這一跳也很帥！



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《Everybody》MV開頭這個「飛起」，每次看都既驚歎又振奮啊！



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EXO《Wolf》編舞中這個像開花一樣的造型也超美：



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NCT Dream的《My First and Last》裡有一段編舞，成員們用手拉住彼此的腳，完全靠腹肌的力量從大圈收縮成小圈，不管看幾次都覺得超帥！



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還有NCT 127《Cherry Bomb》裡泰容的扭轉空翻！ 有如影子分身一般的整齊編舞，要經過多少次排練才能跳到這樣完美啊？！ 而且不愧是跳舞的人，筋骨都拉得好開：



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《消防車》裡的另一個空翻，其實winwin因為這個動作受過傷，雖然編舞都很炫酷，但想到愛豆可能因此受傷，有時候心情還真是很矛盾耶T^T



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（圖源：SM）

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