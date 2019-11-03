SM家爱豆的高难度编舞!其中有一些根本是杂技等级啊~
KPOP 2019年11月3日 星期日11:30 Sani
不管是编舞老师还是完成这些编舞的爱豆，都令人敬佩！
近日有韩国网友分享了一组SM家各个爱豆团的经典舞台，不得不说SM家出了很多让人拍手叫绝的精彩编舞，但实际跳起来的难度也跟精彩程度一样高，还好有实力公认一流的成员们完美
东方神起《Catch Me》MV里的「反重力原地起身」、「链接手臂」真的超帅，到现在都还记得当年第一次看到时的惊艳感！
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SHINee《Married To The Music》的这段「飞行」，则是轻盈得仿佛脱离了地心引力的控制：
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《Sherlock》里珉豪的这一跳也很帅！
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《Everybody》MV开头这个「飞起」，每次看都既惊叹又振奋啊！
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EXO《Wolf》编舞中这个像开花一样的造型也超美：
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NCT Dream的《My First and Last》里有一段编舞，成员们用手拉住彼此的脚，完全靠腹肌的力量从大圈收缩成小圈，不管看几次都觉得超帅！
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还有NCT 127《Cherry Bomb》里泰容的扭转空翻！ 有如影子分身一般的整齐编舞，要经过多少次排练才能跳到这样完美啊？！ 而且不愧是跳舞的人，筋骨都拉得好开：
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《消防车》里的另一个空翻，其实winwin因为这个动作受过伤，虽然编舞都很炫酷，但想到爱豆可能因此受伤，有时候心情还真是很矛盾耶T^T
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（图源：SM）
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