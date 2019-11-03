BLACKPINK JENNIE装扮成爱丽丝，参加两场美国巨星的万圣节Party！ 【有片】在合作《意外发现的一天》前…其实演员们多多少少有交集！韩剧、网剧、MV…甚至还有同公司的！ SM家爱豆的高难度编舞!其中有一些根本是杂技等级啊~ 【多图】郑容和今日退伍！预计下月开始举行演唱会、见面会 明年以演员的身份回归 人气鲜肉李宰旭和粉丝拍照时的专用POSE！女粉丝看完：求快来搂我啊 不愧是大势女团：TWICE的行程已经排到2021年！ 魔鬼画风！ 网友为爱豆画简笔画，让人越看越上瘾 【有片】SJ希澈入帐前、后表情大不同！妈妈也忍不吐槽：「怕别人不知道他是金起伏吧」 许多人不敢尝试的韩国美食：鸡爪！Apink朴初珑的口袋名单 CLC Elkie、TWICE子瑜、(G)I-DLE舒华相聚一堂，所为何事？ 爱豆们最近最爱尝试的舞台风格！男生穿著酷帅女生穿著性感 韩国肯德基炸鸡推出新口味！大蒜面包与炸鸡的结合？ 【K社韩文小百科】韩国经典大叔笑话TOP 10，一个比一个清凉！ 韩国新星乐团IZ首演现场挤爆！ 为学中文喊粉丝：老师好！

不管是编舞老师还是完成这些编舞的爱豆，都令人敬佩！

近日有韩国网友分享了一组SM家各个爱豆团的经典舞台，不得不说SM家出了很多让人拍手叫绝的精彩编舞，但实际跳起来的难度也跟精彩程度一样高，还好有实力公认一流的成员们完美

东方神起《Catch Me》MV里的「反重力原地起身」、「链接手臂」真的超帅，到现在都还记得当年第一次看到时的惊艳感！



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SHINee《Married To The Music》的这段「飞行」，则是轻盈得仿佛脱离了地心引力的控制：



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《Sherlock》里珉豪的这一跳也很帅！



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《Everybody》MV开头这个「飞起」，每次看都既惊叹又振奋啊！



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EXO《Wolf》编舞中这个像开花一样的造型也超美：



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NCT Dream的《My First and Last》里有一段编舞，成员们用手拉住彼此的脚，完全靠腹肌的力量从大圈收缩成小圈，不管看几次都觉得超帅！



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还有NCT 127《Cherry Bomb》里泰容的扭转空翻！ 有如影子分身一般的整齐编舞，要经过多少次排练才能跳到这样完美啊？！ 而且不愧是跳舞的人，筋骨都拉得好开：



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《消防车》里的另一个空翻，其实winwin因为这个动作受过伤，虽然编舞都很炫酷，但想到爱豆可能因此受伤，有时候心情还真是很矛盾耶T^T



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（图源：SM）

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