車銀優亞洲巡迴見面會圓滿落幕 自曝小時曾住菲律賓 大前輩來啦！少女時代俞利Yuri去看了BTS防彈少年團的演唱會～ 韓國人有多愛黑糖？老虎堂也出了超商版的黑糖奶茶！ 快來找13號哈魯! 男團SF9即將於12/6來台福利滿滿 G-Dragon X Converse鞋款高清大圖來了？！可甜可鹽的鞋款，竟然不是真的 感受一下以BLACKPINK ROSÉ的視角，和Girl's Day惠利約會！ T.O.P前緋聞女友的現緋聞女友大爆MONSTA X元浩黑料：欠錢不還，還因偷盜進過少管所 青龍電影賞上的絕對霸主！無論名氣多大都怕它，倒數第二位影帝的反應太真實了XD NU'EST 拿下回歸後首冠！「因為有 L.O.Λ.E，我們才能享受舞台」 BLACKPINK 難得的「PINK 概念」作品 〈As If It’s Your Last〉MV 觀看次數破七億！ 【不定時更新！】１１月份有誰會來台灣跟大家見面呢？ 李寶英生二胎後終於回歸拍劇了！《花樣年華》扮單親媽媽，撫養14歲兒子 霸氣一推！ BTS防彈少年團J-Hope提醒RM舞台地板有洞，一連串舉動真的太暖❤

舞台上的J-Hope真的一切都看在眼裡，超級細心的啊~~~

近日有網友分享了一則在防彈少年團演唱會上拍到的影片，編舞安排是RM要在中間一邊唱rap一邊走到伸展台上去，但是舞台中央似乎是升降臺出問題的緣故，地板上有一個大洞， 但投入表演的RM完全沒有留意到！

這時他旁邊的J-Hope發現了異樣，想用眼神示意RM，但RM一直看向另一個方向；又試圖用手拍他，卻礙於舞蹈無法好好給到提醒。



via GIPHY

緊接著大家開始向前走，屢次提示無果的J-Hope情急之下一把將RM推到旁邊，還好有這一推，RM真的只差一步就要掉進洞裡了！！！ 看得人手心直冒汗，實在太緊張了：



via GIPHY

雖然這次有驚無險、J-Hope也確實非常帥氣，但還是很令人後怕，希望BIG HIT能更加確實地做好藝人的安全保衛工作啊~





（圖源：Twitter@BTS_twt，_nojam_nolife）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞