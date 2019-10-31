霸氣一推！ BTS防彈少年團J-Hope提醒RM舞台地板有洞，一連串舉動真的太暖❤
明星 2019年10月31日 星期四08:00 Sani
舞台上的J-Hope真的一切都看在眼裡，超級細心的啊~~~
近日有網友分享了一則在防彈少年團演唱會上拍到的影片，編舞安排是RM要在中間一邊唱rap一邊走到伸展台上去，但是舞台中央似乎是升降臺出問題的緣故，地板上有一個大洞， 但投入表演的RM完全沒有留意到！
這時他旁邊的J-Hope發現了異樣，想用眼神示意RM，但RM一直看向另一個方向；又試圖用手拍他，卻礙於舞蹈無法好好給到提醒。
via GIPHY
緊接著大家開始向前走，屢次提示無果的J-Hope情急之下一把將RM推到旁邊，還好有這一推，RM真的只差一步就要掉進洞裡了！！！ 看得人手心直冒汗，實在太緊張了：
via GIPHY
雖然這次有驚無險、J-Hope也確實非常帥氣，但還是很令人後怕，希望BIG HIT能更加確實地做好藝人的安全保衛工作啊~
（圖源：Twitter@BTS_twt，_nojam_nolife）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞